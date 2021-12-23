Путин объяснил, почему "Газпром" не бронирует прокачку через Польшу

Решение "Газпрома" не бронировать мощности проходящего через Польшу газопровода "Ямал — Европа" связано с отсутствием заявок на покупку газа, заявил на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.

"Вижу эти обвинения, что "Газпром" не забронировал трафик по маршруту "Ямал — Европа". …Это происходит потому, что покупатели не выставили заявок на покупку", — пояснил глава государства.

При этом он обратил внимание на включение транзитного маршрута через Польшу в реверсном режиме после того как "Газпром" перестал бронировать прокачку по нему.

"В реверсном режиме включили этот маршрут, из Германии в Польшу, и несколько дней качают", — сказал президент, допустив, что часть газа при этом направляется на Украину.

Ранее сообщалось, что "Газпром" не бронирует мощности газопровода "Ямал — Европа" с 21 декабря. В связи с этим со вторника прекратилась поставка топлива в ФРГ.

В ноябре российская компания решила заранее не заказывать дополнительные мощности транзита газа по "Ямалу — Европе" на декабрь.

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