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Лавров: новый подход ЕС к России – это "политическая камасутра"

Мир

По словам министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, новый подход Евросоюза по отношению к России является "политической камасутрой".

Лавров: новый подход ЕС к России – это "политическая камасутра"

Глава МИД напомнил о принципах отношений с Россий, введённых бывшим верховным представителем ЕС по иностранным делам Федерикой Могерини. Основным из них была стабилизация российско-европейских отношений, если Россия будет соблюдать Минские соглашения в отношении Донбасса.

"Но любой, кто читал минские договоренности, поймет, что это политическая шизофрения. Госпожа Могерини ушла, у нее истек срок, и назначен был господин Боррель", — сказал Лавров в интервью YouTube-каналу Соловьев LIVE.

Лавров заверил, что глава Евродипломатии Жозеп Боррель стремится к конструктивным отношениям с Россией.

"Он приезжал, я его давно знаю. Он приезжал, сказал, что хочет новую политику в отношении России и которая все-таки будет конструктивной. Были на него нападки сильнейшие после его визита в Москву только потому, что мы объяснили, что мы думаем про Навального* и все остальное, и про роль Германии, и в целом Европы в раздувании этой лжи и в неспособности какие-то факты предъявить и ответить на элементарные вопросы, в том числе которые задала оппозиция в немецком парламенте", — сообщил Лавров.

Как отметил глава российского МИД, несмотря на усилия Борреля, ЕС всё равно принял решение в дальнейшем придерживаться пяти принципов Могерини с отношениях с Россией, обязующих её выполнять Минские соглашения.

"Они торжественно провозгласили новый подход: отпихивать, сдерживать и вовлекать. Я вот просто представил себе хореографию всего этого. Ну это, извините, политическая камасутра",- заключил Лавров.

*Физическое лицо, организации которого признаны экстремистскими и выполняющими функции иностранных агентов на территории РФ.

 

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Сергей Лавров о ситуации в международной политике - интервью для канала Russia Today
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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