Лавров подверг сомнению возможность небывалых санкций против России

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выразил сомнение по поводу возможности введения против России "небывалых санкций", которые могут включать в себя полное обособление страны от Запада, невозможность поездок за границу для россиян и пр.

Лавров назвал подобный сценарий фантастическим.

"Убежден, что даже если этот фантастический для меня сценарий материализуется в той или иной степени, — что он на сто процентов материализуется, я не верю, — но в той или иной степени, смею вас заверить — мы найдем ответ", — сообщил глава российского МИД в интервью YouTube-каналу "Соловьев LIVE".

Политик подчеркнул, что что российские власти не допустят подобных действий Запада по отношению к стране.

"Что мы станем "осажденной крепостью"? Я уверен, что это абсолютно отсутствует в планах российского руководства", — сказал Лавров.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков также сомневается, что Запад введёт обещанные вице-президентом Камалой Харрис "невиданные" санкции, отметив, что их уже неоднократно обещал лидер США.

"До нее это уже несколько раз обещал господин Байден", — сказал Песков.

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