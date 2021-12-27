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Вице-президент США Харрис: Россию ждут невиданные ранее санкции из-за Украины

Политика

Вашингтон может применить в отношении РФ новые жёсткие санкции из-за кризисной ситуации на Украине. Об этом заявила вице-президент США Камала Харрис в эфире CBS.

Вице-президент США Харрис: Россию ждут невиданные ранее санкции из-за Украины

Она подчеркнула: Белый дом готов ввести ограничения, которые Россия "ещё не видела раньше". По её словам, сейчас США координируют свои позиции с союзниками. После этого планируется уведомить Кремль об окончательных решениях.

"Мы напрямую разговариваем с РФ. Очень ясно даём понять, что ей не следует посягать на суверенитет Украины. Мы отстаиваем её территориальную целостность", — сказала Харрис.

Раннее о возможном утверждении новых санкций против РФ заявляла заместитель государственного секретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд. Она отмечала, что шаги по дестабилизации Украины и проявление агрессии станут главными условиями для введения запретов.

В Кремле уже неоднократно отвергали все обвинения в "агрессивных намерениях". Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что РФ не собирается нападать на Украину.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Олег Артюков
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