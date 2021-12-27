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В Киеве поведали, кто мог бы быть сейчас на месте Зеленского

Мир

Сенсационное заявление сделала киевская журналистка Алеся Бацман в эфире ТК "Украина 24".

В Киеве поведали, кто мог бы быть сейчас на месте Зеленского

Оказывается, президентом Украины мог бы сейчас быть не Владимир Зеленский, а другой шоумен — Андрей Данилко (Верка Сердючка). Но он отказался выдвигать свою кандидатуру на выборы, хотя "его очень сильно уговаривали многие люди от разных партий".

"Андрей Данилко мог бы полностью перевернуть политический ландшафт на Украине, если бы пошел в президенты. У него были все шансы победить на выборах, ведь в него готовы были вливать большие деньги", — поведала Бацман.

Журналистка утверждает, что Данилко отказался от "заманчивого предложения", объяснив это тем, что он "хочет сохранить себя".

Кроме Верки Сердючки, как рассказала Бацман, предложение "перейти в политику" получал ещё и фронтмен группы "Океан Эльзы":

"Но и Святослав Вакарчук не решился, в отличие от Зеленского, у которого тогда тоже не было ни малейшего опыта в госуправлении".

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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