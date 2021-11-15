Данилко пожаловался на организованную травлю: "Этот мир фальшивый"

Андрей Данилко, известный по образу Верки Сердючки, вспомнил, как на него обрушилось руководство Первого канала. После травли артиста попытались вычеркнуть из мира шоу-бизнеса.

Андрей Данилко всё ещё не может справиться с травмой, которую нанесли ему после его выступления на "Евровидении".

"У меня и до Евровидения была очень большая популярность в России. Собирал "Лужники", стадионы. А потом против меня организовали травлю, чтобы убрать с рынка, потому что Сердючка была очень популярна", — цитирует слова шоумена NEWS.ru.

Нападки на Данилко посыпались из-за его песни под названием Dancing Lasha Tumbai.

Музыкальный критик Артур Гаспарян решил, что комик прощается с Россией, так как услышал в его песне слова "Russia, goodbye!".

"Они придумали эту историю с "Раша, гудбай!", это все было накручено. Это был для меня очень непростой, но и полезный период. Я понял, что, кто, где и как. Я понял, что этот мир отчасти фальшивый: когда тебе хорошо — все с тобой, а когда тебе плохо — никого нет. И больше не питаю иллюзий", — пожаловался звезда шоу-бизнеса.

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