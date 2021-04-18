Андрей Данилко лечится у европейских врачей

47-летний певец несколько лет назад сообщил своим поклонникам, что серьезно болен. Однако, диагноз Андрей Данилко сообщать не торопится, поэтому отечественные средства массовой информации подозревают онкологию.

Сам певец прокомментировал свое состояние здоровья лаконично, пояснив, что проходит лечение.

О серьезности заболевания Верки Сердючки заявил и продюсер Юрий Никитин в эфире "Зірковий шлях".

"Там большая группа специалистов над этим работает, врачи не только с Украины, но и из других европейских стран подключаются к этому процессу", — пояснил украинский коллега Данилко.

Несмотря на болезнь певец и шоумен продолжает выступления, даря позитивные эмоции своим зрителям и поклонникам. Его внешность изменилась под воздействием недуга, появились лишние килограммы.

Год назад он впервые за 12 лет выпустил новый альбом.

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