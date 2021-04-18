Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Тима Белорусских показал пятилетнюю дочь
Мужу Ксении Бородиной дали в глаз
Дочь Трофима не ориентируется на песни звёздного отца
Константин Богомолов назвал сумасшедшим поклонника Собчак
Прохор Шаляпин назвал два варианта исполнителя в маске Носорога
Банки готовы ограничивать россиянам онлайн-операции
Рубль может повторить рекорд падения 2014 года
Анна Седокова рассказала о своей экстренной операции
США могут расширить санкции против российского госдолга

Андрей Данилко лечится у европейских врачей

Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

47-летний певец несколько лет назад сообщил своим поклонникам, что серьезно болен. Однако, диагноз Андрей Данилко сообщать не торопится, поэтому отечественные средства массовой информации подозревают онкологию.

Андрей Данилко лечится у европейских врачей

Сам певец прокомментировал свое состояние здоровья лаконично, пояснив, что проходит лечение.

О серьезности заболевания Верки Сердючки заявил и продюсер Юрий Никитин в эфире "Зірковий шлях".

"Там большая группа специалистов над этим работает, врачи не только с Украины, но и из других европейских стран подключаются к этому процессу", — пояснил украинский коллега Данилко.

Несмотря на болезнь певец и шоумен продолжает выступления, даря позитивные эмоции своим зрителям и поклонникам.  Его внешность изменилась под воздействием недуга, появились лишние килограммы. 

Год назад он впервые за 12 лет выпустил новый альбом.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Верка Сердючка - "Дольче Габбана" (2010)
Автор: Елена Былкина
Последние материалы
Андрей Данилко лечится у европейских врачей
Елизавета II оставила на гробу принца Филиппа трогательное письмо
Кто прислал Пугачёвой самый огромный букет цветов на день рождения?
Альбина Джанабаева показала фото своей новорождённой дочери
Киркоров признался, что они с Пугачёвой в ссоре
Тима Белорусских показал пятилетнюю дочь
Мужу Ксении Бородиной дали в глаз
Дочь Трофима не ориентируется на песни звёздного отца
Константин Богомолов назвал сумасшедшим поклонника Собчак
Прохор Шаляпин назвал два варианта исполнителя в маске Носорога
Популярное
Российский шоу-бизнес
Самбурская объяснила, для чего актрисам скотч при съемке сцен 18+

Актриса приоткрыла завесу тайны и объяснила, как на самом деле в кино снимают постельные сцены.

Самбурская объяснила, для чего актрисам скотч при съемке сцен 18+
Госдеп США прокомментировал контрсанкции со стороны России
США и Канада. Новости и аналитика
Госдеп США прокомментировал контрсанкции со стороны России
Экономика и бизнес
Останется ли Украина транзитёром газа?
Российский шоу-бизнес
Пугачёва похвасталась морем цветов после своего дня рождения
Василий Амирджанов Группе "Ногу свело" сорвали гастрольный тур Василий Амирджанов Любовь Степушова Лукашенко перед "смертью" развил бурную деятельность Любовь Степушова Усам Оздемиров Рекорды агропрома и скрытые резервы Усам Оздемиров
Общество
Навальный объяснил, почему к нему не пускают врача
Шоу-бизнес
Звёзды Голливуда написали письмо в поддержку Навального
Почему в России никак не удается интегрировать мигрантов в общество
Мир. Новости мира
Почему в России никак не удается интегрировать мигрантов в общество
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников