Москва призвала ООН запустить арбитражный трибунал против США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва призывает генерального секретаря ООН Антонину Гутерреша начать процесс арбитражного трибунала в отношении Вашингтона. Причиной послужили задержки выдачи виз для послов и захват дипсобственности, отметила дипломат.

"От господина Гуттереша требуется, чтобы он как гарант соглашений 1947 года незамедлительно предпринял практические шаги по официальному запуску процедуры арбитража против США", — подчеркнула Захарова в ходе брифинга, её слова приводит РИА Новости.

Ранее представитель МИД РФ рассказывала, что в США не только не подпускают сотрудников к дипломатической собственности, но и размышляют над её продажей. По словам Захаровой, американские власти не учли статус предметов, взломали в здании двери и провели обыски.

Министр иностранных дел Сергей Лавров подчёркивал, что полноценный диалог Вашингтона и Москвы может обеспечить глобальную стабильность в мире. Эти державы отвечают за стратегическую безопасность, поскольку обладают военной ядерной мощью.

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