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Москва призвала ООН запустить арбитражный трибунал против США

Мир

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва призывает генерального секретаря ООН Антонину Гутерреша начать процесс арбитражного трибунала в отношении Вашингтона. Причиной послужили задержки выдачи виз для послов и захват дипсобственности, отметила дипломат.

Москва призвала ООН запустить арбитражный трибунал против США

"От господина Гуттереша требуется, чтобы он как гарант соглашений 1947 года незамедлительно предпринял практические шаги по официальному запуску процедуры арбитража против США", — подчеркнула Захарова в ходе брифинга, её слова приводит РИА Новости.

Ранее представитель МИД РФ рассказывала, что в США не только не подпускают сотрудников к дипломатической собственности, но и размышляют над её продажей. По словам Захаровой, американские власти не учли статус предметов, взломали в здании двери и провели обыски.

Министр иностранных дел Сергей Лавров подчёркивал, что полноценный диалог Вашингтона и Москвы может обеспечить глобальную стабильность в мире. Эти державы отвечают за стратегическую безопасность, поскольку обладают военной ядерной мощью.

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