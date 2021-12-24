Лавров: полноценный диалог США и РФ послужил бы обеспечению стабильности

По словам главы МИД Сергея Лаврова, полноценный диалог США и РФ послужил бы обеспечению глобальной мировой стабильности.

Он также напомнил: ранее президент Владимир Путин заявлял, что на России и Штатах, которые являются крупнейшими ядерными державами, лежит особая ответственность за стратегическую безопасность на планете, поэтому страны совместными усилиями должны бороться с региональными конфликтами.

Кроме того, Лавров перечислил в интервью боснийско-герцеговинской газете "Ослободженье" положительные моменты в российско-американских отношениях.

"В соответствии с женевскими договорённостями лидеров запущен механизм консультаций по стратегической безопасности", — сказал он.

Министр добавил, что состоявшиеся две встречи делегаций РФ и США проходили в профессиональной атмосфере. В Женеве удалось возобновить диалог по информационной безопасности. Как подчеркнул Лавров, Россия выступает за то, чтобы сотрудничество в этой отрасли охватывало все проблемы, связанные с нелегальным использованием технологий.

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