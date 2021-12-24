Перспектива появления ракет НАТО у границ РФ создаёт угрозы — Лавров

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что втягивание Украины в Североатлантический альянс и возможное появление ракет у границ России создают серьёзные военные риски.

По его словам, некоторые эксперты прогнозируют появление рядом с РФ ударных ракетных комплексов, что подрывает безопасность страны. Как отметил дипломат, в конечном итоге такая политика может привести к масштабному конфликту в Европе.

"Прежде всего необходимо понизить градус конфронтации, вызванный тем, как американские коллеги "опекают" своих украинских протеже", — сказал Лавров в интервью боснийско-герцеговинской газете "Ослободженье".

Он также напомнил, что недавно Владимир Путин разговаривал с главой США Джо Байденом о напряжённой ситуации вокруг Украины и выполнении минских соглашений по Донбассу.

Дипломат подчеркнул: президенту РФ удалось на чётких примерах показать "деструктивную линию Киева".

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