Опрос: две трети украинцев не хотят выдвижения Зеленского на второй срок

Чуть больше 2/3 украинцев высказались против того, чтобы действующий президент Владимир Зеленский выдвигал свою кандидатуру на второй срок. Об этом говорят результаты опроса, организованного организацией Socis.

Против вторичного выдвижения кандидатуры Зеленского на пост главы Украины на президентских выборах, запланированных на 2024 год, выступили 63,8% опрошенных. За то, чтобы Зеленский опять выставил свою кандидатуру, проголосовали 26,4% украинских респондентов.

Согласно результатам опроса, 67,4% граждан полагают, что проводимая в стране политика является неправильной. Лишь 18,5% придерживаются противоположного мнения.

В начале декабря стало известно, что рейтинг партии экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" впервые оказался выше, чем у партии действующего главы государства "Слуга народа". Голоса между ними распределились в соотношении 17,1 и 15 процентов соответственно, сообщил Киевский международный институт социологии.

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