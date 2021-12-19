Министр обороны Франции Флоранс Парли заявила, что Запад может политически изолировать Россию, если она "нападёт" на Украину, однако Париж выступает против возвращения к холодной войне.
По словам Парли, цель Евросоюза и США заключается в том, чтобы отговорить Москву от эскалации ситуации вокруг Украины.
"Но мы не хотим возврата к холодной войне", — сказала Парли в интервью Journal du Dimanche.
Для этого необходимо не допустить обострения конфликта и "сохранять спокойствие", отметила министр.
Она добавила, что Франция хочет поддерживать диалог с Россией, однако в случае её агрессии против Украины западные страны ужесточат антироссийские санкции. Также Парли не исключила политической изоляции РФ.
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