Франция призывает НАТО вернуться к истокам. И забыть про Украину?

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан 10 декабря заявил, что страны Североатлантического альянса должны обсудить "возвращение к основам НАТО" при обсуждении новой стратегической концепции альянса. И замечание это довольно любопытное, ведь речь идёт в том числе о перспективах расширения НАТО.

На пресс-конференции по итогам встречи с министром вооружённых сил Франции Флоранс Парли и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Париже глава МИД Франции заявил, что "нужно вернуться к основам альянса, который является средством коллективной обороны и обороны определённой зоны, евроатлантического пространства".

"Других пространств нет. Насколько мне известно, в проекте стратегии (НАТО) будущего нет никаких положений насчёт расширения этого пространства. И украинский кризис говорит нам о важности сохранения этих основ", — цитирует Ле Дриана ТАСС.

По его словам, "Франция будет внимательно следить за этим". Глава внешнеполитического ведомства Франции выразил надежду, что "концепция стратегических приоритетов, которую мы продолжаем развивать, подтвердит эти принципы".

Стоит отметить, что генсек НАТО Йенс Столтенберг с мнением Ле Дриана не согласился. Точнее сказать, он согласился с тем, что НАТО следует оставаться альянсом Северной Америки и Европы. Но заявил, что глобальные проблемы требуют глобального видения.

По словам генсека НАТО, при согласовании стратегической концепции в 2010 году "Россия рассматривалась как стратегический партнёр альянса, затем мы видим Украину и, соответственно, это уже не так".

"Вообще ни одного слова не говорится про Китай и практически не затрагиваются такие проблемы, как изменение климата и гибридные угрозы, кибератаки. Мы видим всё больше вызовов в космосе, где Россия не так давно сбила спутник. Цифровая отрасль — это глобальная вещь, терроризм тоже, и борьба с терроризмом привела альянс в Афганистан к границам с Китаем. Поэтому альянсу требуется глобальный подход при ответе на глобальные вызовы", — заявил Столтенберг.

Что означают эти разногласия? Франция по-прежнему остаётся весьма сдержанной в вопросах дальнейшего расширения альянса. В Париже, равно как и в Берлине, весьма скептично настроены относительно перспектив принятия в НАТО той же Украины.

Однако и Столтенберг выражает точку зрения, которая пользуется большой поддержкой в альянсе. Прежде всего речь о США, Великобритании, восточноевропейских государствах.

Впрочем скептичный настрой Франции не означает категорического "нет" идее вступления Украины в альянс. Французский министр иностранных дел заявил, что обсудить этот вопрос в пятницу, 10 декабря, с госсекретарем США. А министр обороны Франции Флоранс Парли заявила о важности непрерывного продолжения диалога по этой теме. При этом она подчеркнула: рано говорить о том, что стороны по этому вопросу пришли к окончательным выводам.

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