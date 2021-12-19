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Резников: Киеву нужно оружие чтобы не только защищаться, но и наступать

Мир

Украина просит помочь европейские страны не только с оборонительным оружием, но и с наступательным. По словам министра обороны Алексея Резникова, все "увидят", что Незалежной есть чем ответить и не пойдут дальше угроз.

Резников: Киеву нужно оружие чтобы не только защищаться, но и наступать

Как отметил Резников, после встречи с министром обороны Дании Трине Брамсеном, когда "агрессоры" увидят "цену, которую им придётся заплатить", они не отважатся наступать.

"Если они будут понимать, что цена этого наступления, агрессии для них будет непомерной, они на него не отважатся", — цитирует украинского министра "Интерфакс".

Резников даже перечислил, какое именно оружие необходимо Киеву от иностранных партнёров.

"Нам нужна радиоэлектронная борьба, радиоэлектронная разведка, противоракетные комплексы, киберзащита, нам нужно усиливать наш флот. Все эти нужды мы называем публично, не скрываем, и тогда агрессор дальше не пойдёт", — резюмировал глава украинского Минобороны.

Ранее Pravda.Ru цитировала представителей Лондона о том, что, вероятнее всего, Великобритания не будет отправлять свои войска на подмогу Украине в случае "российского вторжения". Как пояснили в кабмине страны, Незалежная — не член НАТО, а значит, никаких гарантий безопасности для альянса нет.

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"Украина обречена на катастрофу"
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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