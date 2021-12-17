Зеленский и Джонсон признали, что с Россией лучше продолжать диалог

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон во время своих переговоров осознали, что с Россией нужно продолжать диалог.

Главной темой разговора двух лидеров стала угроза "вторжения" России на Украину. Ранее представители власти с российской стороны не раз говорили, что не готовят никакого нападения, однако РФ продолжают обвинять в агрессии и обострении ситуации на украинской границе.

"Лидеры согласились с ценностью продолжающегося диалога, в том числе с Россией, и решили поддерживать тесные контакты. Премьер-министр подчеркнул важность выполнения всеми сторонами Минских соглашений", — передаёт РИА Новости сообщение канцелярии Джонсона.

Премьер также передал Зеленскому, что в разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным он обозначил свою позицию по поводу Украины, и ещё раз уверил, что Великобритания будет использовать все возможности и полномочия, что не допустить дальнейшей эскалации.

Ранее Путин ответил на провокационный вопрос о "нападении" России на Украину. Он объяснил, что РФ ведёт миролюбивую внешнюю политику, однако вправе обеспечивать безопасность своих территорий.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.