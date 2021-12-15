Россию нужно оставить в покое, обратился к ЕС член Европарламента Николя Бей

Оставьте в покое Россию и переходите к диалогу, посоветовал Евросоюзу французский депутат и член Европарламента Николя Бей. Политик заявил, что Россия — это партнёр по обеспечению газом, нужно прекращать холодную войну.

Он объяснил, что в нынешней политической ситуации необходимо ставить в приоритет взаимовыгодное сотрудничество, откинув личную неприязнь.

"Нам необходимы партнёры по обеспечению недорогим природным газом… И несмотря на то, что это многим не нравится, Россия — один из таких основных партнёров. Необходимо выйти из негативной спирали санкций и эмбарго, политики новой холодной войны, которую ведёт Брюссель", — передаёт РИА Новости его слова.

Бей уверен, что залог нормальных и продуктивных отношений между странами — это конструктивное обсуждение существующих проблем, в том числе тех, что касаются энергообеспечения.

"Вы хотите, чтобы Россия оставила вас в покое? Оставьте в покое её", — резюмировал он.

Ранее в Евросоюзе заявили о готовности ещё больше расширить санкции против России, если она проявит агрессию в отношении Украины. Об этом сказала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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