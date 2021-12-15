Евросоюз заявил о готовности расширять санкции против России из-за Украины

В Евросоюзе заявили о готовности ещё больше расширить санкции против России, если она проявит агрессию в отношении Украины. Об этом сообщила Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии.

Она сказала, что в ЕС видят агрессию и угрозу со стороны РФ, и если российская сторона будет продолжать обострять ситуацию, это вынудит Европу и США прибегнуть к более жёстким мерам. Глава ЕК обратила внимание, что серия таких санкций уже подготовлена, но не исключается и их дополнение.

"Мы тесно работаем в сотрудничестве с США и другими партнёрами над разработкой опций возможных мер. И мы готовы. Уже сейчас существует целая серия санкций против России, но мы можем предусмотреть и расширение таких санкций в зависимости от поведения и действий России" — передаёт РИА Новости её слова.

Ранее президент РФ Владимир Путин ответил на провокационный вопрос о "нападении" России на Украину. Он сделал акцент на том, что российская сторона ведёт миролюбивую внешнюю политику, однако она вправе обеспечивать безопасность своих территорий.

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