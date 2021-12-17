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Инспекторы МАГАТЭ посетили ЛДНР спустя три года согласования

Мир

В четверг, 16 декабря, специалисты Международного агентства по атомной энергии завершили визит в неподконтрольный Киеву Донбасс. Об этом сообщила член украинской делегации в ТКГ, советник президента Украины Владимира Зеленского по вопросам банковской деятельности Виктория Страхова.

Инспекторы МАГАТЭ посетили ЛДНР спустя три года согласования

По данным Страховой, без подобной проверки Украину бы признали страной третьего мира, которая распространяет ядерное оружие и нарушает договорённости с МАГАТЭ. Этот визит согласовывали три года, подчеркнула советница президента.

"Переговоры по данному вопросу мне напоминают проход между лазерными лучами в пульсирующей модели… Такое количество ограничений, сложностей и необходимость следить за каждым словом. Но для меня Донецк и Луганск — Украина и этот инспекционный визит важен для Украины. Это то, что мотивировало, даже когда приходили к deadlock", — написала Страхова на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что в настоящее время рабочая подгруппа ТКГ по социальным и экономическим вопросам обрабатывает детали организации визита экспертов МАГАТЭ для инспекции ядерного материала на двух объектах, расположенных в ОРДЛО.

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Украина бесится: Россия окончательно забирает Донбасс
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
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