Инспекторы МАГАТЭ посетили ЛДНР спустя три года согласования

В четверг, 16 декабря, специалисты Международного агентства по атомной энергии завершили визит в неподконтрольный Киеву Донбасс. Об этом сообщила член украинской делегации в ТКГ, советник президента Украины Владимира Зеленского по вопросам банковской деятельности Виктория Страхова.

По данным Страховой, без подобной проверки Украину бы признали страной третьего мира, которая распространяет ядерное оружие и нарушает договорённости с МАГАТЭ. Этот визит согласовывали три года, подчеркнула советница президента.

"Переговоры по данному вопросу мне напоминают проход между лазерными лучами в пульсирующей модели… Такое количество ограничений, сложностей и необходимость следить за каждым словом. Но для меня Донецк и Луганск — Украина и этот инспекционный визит важен для Украины. Это то, что мотивировало, даже когда приходили к deadlock", — написала Страхова на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что в настоящее время рабочая подгруппа ТКГ по социальным и экономическим вопросам обрабатывает детали организации визита экспертов МАГАТЭ для инспекции ядерного материала на двух объектах, расположенных в ОРДЛО.

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