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Автор Александр Шторм

Украина готовит ЛДНР "море огня" на Новый год?

Мир » Бывший СССР » Украина

Украина совершенно напрасно рассчитывает на помощь Запада и НАТО. Киев повторяет ошибки Грузии, так как никто не собирается реально чем-то жертвовать в его пользу. Впрочем это не мешает украинцам мечтать о "тотальном обстреле" ЛДНР на Новый год или "карабахском сценарии" во время начала Олимпиады-2022.

Украина готовит ЛДНР "море огня" на Новый год?

Как пишет Rai Al Youm, Байден испугал украинцев, когда отказался ввести войска на Украину и ограничился угрозами о введении санкций. Переговоры президента России Владимира Путина и президента США Джозефа Байдена никак не помогли снизить напряжённость, так как американский президент просто угрожал Москве, но пока ничего не сделал.

Россия тем временем якобы подтянула к границе 175 тысяч военнослужащих и сотни единиц военной техники. Если Путин всё-таки решит ввести войска, в регионе образуется государство с подавляющим большинством русскоязычного населения наподобие Абхазии и Южной Осетии.

Украина довольно примитивно рассчитывала, что поддержка США и Европы, а также присоединение к НАТО обеспечат безопасность, стабильность и экономическое процветание. В итоге страна потеряла Крым и, скорее всего, останется без востока. И газопровода.

Ситуация такова, что цены на "голубое топливо" продолжают уверенно расти из-за дефицита газа в европейских подземных хранилищах и слухов о якобы готовящемся вторжении России на Украину. Украина из этого ничего для себя почерпнуть не может, кроме сожалений.

Угрозы Байдена отключить Россию от SWIFT тоже не особо убедительны. Россия и Китай уже создали независимые внутренние финансовые системы, позволяющие использование национальной валюты (российский рубль и китайский юань) в сделках с Индией, Ираном и Пакистаном.

Украина, конечно, может получить дополнительную военную помощь в случае эскалации ситуации. Или ещё 300 миллионов долларов. Но от Путина это никак её не защитит.

Впрочем Америка, НАТО и ЕС не спасли Грузию от российского военного вторжения, которое привело к созданию двух автономных государств под протекторатом России. Аналогичная картина теоретически может повториться в Эстонии, Латвии и Литве, где проживают русские меньшинства.

Американцам уже не удалось обуздать Россию, а Украина и её народ будут главными проигравшими и в лучшем случае окажутся в положении современной Кубы и кубинцев. Если США не будут действовать военными средствами, судьба Украины незавидна, считают западные эксперты.

"Украина и её судьба для этих держав — лишь фон не первой значимости. В новой "схеме" украинского кризиса Украина — это Куба, США — это СССР, а Россия — это США. При выходе из кризиса проиграет именно первая позиция. И загнала себя в ловушку она сама", — считают специалисты.

"Конечно, и Германия, и США готовы поддерживать дальнейшее отторжение Украины от России. Однако Берлину нужен лишь стабильный рынок сбыта товаров и источник покорной дешёвой рабочей силы (по принципу "больше румыний, дешёвых и бедных"). А Вашингтону нужен набитый оружием плацдарм с вымуштрованным пушечным мясом, готовым в любой момент устроить кровавую баню в Донбассе и спровоцировать тем самым Москву на масштабный военный ответ", — пишут авторы проекта "ИД Стекломой".

"В соцсетях Украины, в том числе в дискуссиях военных, дислоцированных у линии разграничения, обсуждается "новогодний подарок" Донбассу. Дескать, необходимо после наступления Нового года нанести массированный артиллерийский удар по частям ЛДНР, "передать привет предателям в городах" и "лично поздравить "сепаров" действиями диверсионных групп", — пишут эксперты.

Что будут делать Россия и ЛДНР в таком случае?

"По моему мнению, такой сценарий возможен, но, скорее всего, по устоявшейся привычке последних запланированных блицкригов он наиболее вероятен в период начала Олимпиады в Пекине. Для Украины в случае попытки прорвать линию фронта это будет самоубийством, поэтому, скорее всего, она будет применять массированные артиллерийские обстрелы по населённым пунктам и нападения ДРГ на опорные пункты за линией фронта", — заявил проекту "Главмедиа" председатель Комитета НС ДНР по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям Владислав Бердичевский.

Он также добавил, что ополчение ДНР и ЛНР "находятся в полной боевой готовности для полноценного ответа ВСУ, а системы ПВО находятся в процессе переформатирования для борьбы с боевыми дронами".

"Мы, безусловно, надеемся на то, что в случае массированного наступления ВСУ придёт на помощь братская Россия. В любом случае мы знаем, что победа будет за Донбассом", — прямо заявил эксперт.

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"Новая война в Донбассе = танки России в Киеве" — Яков Кедми
Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы всу куба украина владимир путин
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