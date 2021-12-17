В Совфеде объяснили, почему РФ имеет право запретить Украине вступать в НАТО

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков прокомментировал заявления генерального секретаря военно-политического блока НАТО Йенса Столтенберга о вступлении Украины в этот альянс. По мнению сенатора, европейский политик в своей речи ошибся.

Как подчеркнул Пушков, позиция блока НАТО об обязательном отсутствии внешнего давления на политику других стран является ложной. В качестве примера член СВ привёл войну альянса на территории Ливии, а также агрессивные действия американских и британских властей в Ираке. Таким образом НАТО использует "принцип" в корыстных целях, отметил сенатор.

Вместе с этим Пушков развеял миф: возможное членство Украины в альянсе не является личным делом Киева и стран военного блока. По словам сенатора, НАТО не является гуманитарной организацией, а потому представляет опасность.

"Включение в альянс Украины, имеющей протяжённую границу с Россией, приведёт к изменению стратегической ситуации в Европе и нарушает принцип равной безопасности. Более того: приём в альянс страны, официально объявившей Россию своим противником, по определению не может быть исключительным делом альянса и самой Украины, поскольку создаёт прямую угрозу для России", — написал член СФ в своём Telegram-канале.

Ранее Столтенберг заявлял, что украинские власти могут сами решать, вступать ли им в НАТО для обеспечения безопасности страны. Альянс не собирается удовлетворять требования России и пересматривать обещания "со временем принять" в организацию Киев и Тбилиси, сказал генсек военного блока.

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