EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Брат убитой гадалки заявил, что не знал об угрозах в её адрес
ФСБ сообщила о выявлении сторонника ИГ *среди студентов московского вуза
Латвийский врач: "омикрон" особо не отличается от "предшественника"
Агутин объяснил, сколько артисты получают за участие в "новогодних огоньках"
Губернатор Ростовской области обратился с посланием к инвесторам
Жители Новосибирской области за поимку вора-рецидивиста сидят за решёткой
Собчак назвала людей, которых на днях объявили предателями родины
Елена Яковлева нашла необычное применение для мази от геморроя
Китай призвал Иран бороться с двойными стандартами Запада по ядерному оружию

В Совфеде объяснили, почему РФ имеет право запретить Украине вступать в НАТО

Мир

Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков прокомментировал заявления генерального секретаря военно-политического блока НАТО Йенса Столтенберга о вступлении Украины в этот альянс. По мнению сенатора, европейский политик в своей речи ошибся.

В Совфеде объяснили, почему РФ имеет право запретить Украине вступать в НАТО

Как подчеркнул Пушков, позиция блока НАТО об обязательном отсутствии внешнего давления на политику других стран является ложной. В качестве примера член СВ привёл войну альянса на территории Ливии, а также агрессивные действия американских и британских властей в Ираке. Таким образом НАТО использует "принцип" в корыстных целях, отметил сенатор.

Вместе с этим Пушков развеял миф: возможное членство Украины в альянсе не является личным делом Киева и стран военного блока. По словам сенатора, НАТО не является гуманитарной организацией, а потому представляет опасность.

"Включение в альянс Украины, имеющей протяжённую границу с Россией, приведёт к изменению стратегической ситуации в Европе и нарушает принцип равной безопасности. Более того: приём в альянс страны, официально объявившей Россию своим противником, по определению не может быть исключительным делом альянса и самой Украины, поскольку создаёт прямую угрозу для России", — написал член СФ в своём Telegram-канале.

Ранее Столтенберг заявлял, что украинские власти могут сами решать, вступать ли им в НАТО для обеспечения безопасности страны. Альянс не собирается удовлетворять требования России и пересматривать обещания "со временем принять" в организацию Киев и Тбилиси, сказал генсек военного блока.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Война с НАТО близко и придёт с Украины?
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Коронавирус и "испанка" оказались "золотым дном" для бигфармы
Латвийский врач: "омикрон" особо не отличается от "предшественника"
ФСБ сообщила о выявлении сторонника ИГ *среди студентов московского вуза
Агутин объяснил, сколько артисты получают за участие в "новогодних огоньках"
В Совфеде объяснили, почему РФ имеет право запретить Украине вступать в НАТО
Губернатор Ростовской области обратился с посланием к инвесторам
Жители Новосибирской области за поимку вора-рецидивиста сидят за решёткой
Собчак назвала людей, которых на днях объявили предателями родины
Польский солдат попросил политического убежища в Белоруссии
Елена Яковлева нашла необычное применение для мази от геморроя
Популярное
Политика. Новости и аналитика
Spiked: Запад должен признать ответственность за кризис на Украине

Тим Блэк, журналист издания Spiked, заявил, что Запад должен признать свою ответственность за кризис на Украине, а также перестать демонизировать Москву.

Spiked: Запад должен признать ответственность за кризис на Украине
Азербайджан достойно поддержал Россию и Белоруссию на саммите ЕС
Бывший СССР
Азербайджан достойно поддержал Россию и Белоруссию на саммите ЕС
Методы диагностики
Врачи спорят: "омикрон" может быть чумой или "живой вакциной"
Мир. Новости мира
Канцлер ФРГ Шольц поддержал высылку российских дипломатов
Любовь Степушова Азербайджан достойно поддержал Россию и Белоруссию на саммите ЕС Любовь Степушова Александр Артамонов Военные всего мира решили стать невидимыми Александр Артамонов Ирина Шлионская Почему людей интересуют преступления? Ирина Шлионская
Шоу-бизнес
Барановская показала красавца, который превратил её жизнь в сказку
Здоровье
Перечислены бесполезные вакцины против штамма COVID-19 "омикрон"
Через танцы к звёздам: как экс-чиновница пилит деньги на олимпиаде
Правила игры
Через танцы к звёздам: как экс-чиновница пилит деньги на олимпиаде
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников