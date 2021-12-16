Генсек НАТО призвал не считать поддержку Украины альянсом угрозой РФ

Поддержку, оказываемую Украине со стороны НАТО, не стоит считать угрозой для России, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Поддержка Украины со стороны НАТО не является угрозой России", — цитирует "Интерфакс" заявление Столтенберга на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Глава НАТО подчеркнул, что Украина вправе сама решать, какие меры должны быть предприняты, чтобы обеспечить свою безопасность.

По словам Столтенберга, альянс не намерен идти на компромисс с РФ, требующей пересмотра данного в 2008 году на саммите НАТО обещания "со временем принять" в него Украину и Грузию.

"НАТО продолжает процесс расширения. Мы уже приняли Черногорию и Северную Македонию, невзирая на протесты России", — приводит ТАСС слова генсека НАТО.

Вместе с тем Столтенберг заявил о готовности альянса к диалогу с российскими властями, отметив, что предложение провести Совет РФ-НАТО "остаётся в силе".

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