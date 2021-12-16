Поддержку, оказываемую Украине со стороны НАТО, не стоит считать угрозой для России, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
"Поддержка Украины со стороны НАТО не является угрозой России", — цитирует "Интерфакс" заявление Столтенберга на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Глава НАТО подчеркнул, что Украина вправе сама решать, какие меры должны быть предприняты, чтобы обеспечить свою безопасность.
По словам Столтенберга, альянс не намерен идти на компромисс с РФ, требующей пересмотра данного в 2008 году на саммите НАТО обещания "со временем принять" в него Украину и Грузию.
"НАТО продолжает процесс расширения. Мы уже приняли Черногорию и Северную Македонию, невзирая на протесты России", — приводит ТАСС слова генсека НАТО.
Вместе с тем Столтенберг заявил о готовности альянса к диалогу с российскими властями, отметив, что предложение провести Совет РФ-НАТО "остаётся в силе".
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