Пчелы против мёда: Зеленский вступил в борьбу с неонацизмом

Владимир Зеленский возглавил Третий Еврейский форум — мероприятие, проходящее в Киеве с 2019 года, цель которого — борьба с неонацизмом, антисемитизмом и другими формами ксенофобии в мире.

В 2021 году этот форум посвящён 30-летию установлению дипотношений и сотрудничеству между Украиной и Израилем.

"Евреев и украинцев объединяет более, чем тысячелетняя общая история. Евреи-иммигранты из Украины сегодня живут во всех уголках мира", — заявил накануне открытия основатель форума Борис Ложкин. "В начале XX века еврейское сообщество Украины было самым многочисленным и составляло около четверти всего еврейского населения мира", — сообщил участникам Владимир Зеленский, который сам по национальности еврей.

В Третьем еврейском форуме участие принимают члены правительства и ключевые министры Украины и Израиля, а также весьма представительная делегация из США.

Нестыковочки?

При этом никого, в том числе и самого председателя — Зеленского, не смущает, что большая часть украинских участников в обычной жизни очень неплохо чувствуют себя рядом с неонацистами и поддерживают их.

Так, например, президент Незалежной наградил званием Героя Украины нациста из "Правого сектора*", является почетным боевиком в карательном подразделении ВСУ и приветствует украинских военных нацистским кличем: "Слава Украине! Героям слава!"

А сотрудник экс-консул Украины в Гамбурге Василий Марушинец вообще в открытую восхищается Гитлером, как и нунций Ватикана в странах Бенилюкса Борис Гудзяк (выступал с докладом на Еврейском форуме) -главный духовник "Правого сектора*" и других неонацистских формирований Украины.

Вот такая иллюстрация известной поговорки: "Пчёлы пошли войной на мёд".

К слову, на Еврейский форум — международное мероприятие — представители еврейской общины России приглашения не получали.

*организация, запрещённая в РФ

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