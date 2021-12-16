Владимир Зеленский возглавил Третий Еврейский форум — мероприятие, проходящее в Киеве с 2019 года, цель которого — борьба с неонацизмом, антисемитизмом и другими формами ксенофобии в мире.
В 2021 году этот форум посвящён 30-летию установлению дипотношений и сотрудничеству между Украиной и Израилем.
"Евреев и украинцев объединяет более, чем тысячелетняя общая история. Евреи-иммигранты из Украины сегодня живут во всех уголках мира", — заявил накануне открытия основатель форума Борис Ложкин.
"В начале XX века еврейское сообщество Украины было самым многочисленным и составляло около четверти всего еврейского населения мира", — сообщил участникам Владимир Зеленский, который сам по национальности еврей.
В Третьем еврейском форуме участие принимают члены правительства и ключевые министры Украины и Израиля, а также весьма представительная делегация из США.
При этом никого, в том числе и самого председателя — Зеленского, не смущает, что большая часть украинских участников в обычной жизни очень неплохо чувствуют себя рядом с неонацистами и поддерживают их.
Так, например, президент Незалежной наградил званием Героя Украины нациста из "Правого сектора*", является почетным боевиком в карательном подразделении ВСУ и приветствует украинских военных нацистским кличем: "Слава Украине! Героям слава!"
А сотрудник экс-консул Украины в Гамбурге Василий Марушинец вообще в открытую восхищается Гитлером, как и нунций Ватикана в странах Бенилюкса Борис Гудзяк (выступал с докладом на Еврейском форуме) -главный духовник "Правого сектора*" и других неонацистских формирований Украины.
Вот такая иллюстрация известной поговорки: "Пчёлы пошли войной на мёд".
К слову, на Еврейский форум — международное мероприятие — представители еврейской общины России приглашения не получали.
*организация, запрещённая в РФ
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