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Способ борьбы с антисемитизмом предложил немецкий политик

Мир » Европа » Евросоюз

Чтобы побороть антисемитизм на территории Европы, ЕС необходимо на законодательном уровне криминализировать отрицание холокоста.

Такой способ побороть набирающий обороты антисемитизм предложил Хайко Маас, министр иностранных дел Германии.

Об этом сегодня пишет журнал Der Spiegel.

"Попытки исказить данные о холокосте, — цитирует издание слова главы МИД страны, — наблюдаются во всем мире, в том числе в Германии. Только за последние полгода в Берлине зафиксировали около полутысячи инцидентов антисемитского характера. Почти каждый второй еврей в стране задумывается о том, чтобы покинуть ее".

Как пресечь антисемитизм в Европе

Маас призвал европейские страны к объединению для борьбы с антисемитизмом. Политик уверен, что просветительской работы, "которая одна только и ведется сегодня", уже недостаточно.

"Необходимо совместными усилиями разработать общий план, в который в обязательном порядке включить уголовное преследование антисемитов", — говорит он.

Напомним, еще до израильского форума памяти Холокоста о том, что антисемитизм распространяется в Европе и его уровень уже приблизился к предвоенному, говорил президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Кантор. Об этом подробнее читайте в материале на сайте.

Темы европа хайко маас мид германии антисемитизм
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