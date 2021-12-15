Байден заявил о намерении ещё раз пообщаться с Путиным

Президент США Джо Байден заявил, что хочет ещё раз поговорить с российским коллегой Владимиром Путиным.

"Мы будем подробно разговаривать", — цитирует Байдена РИА Новости.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что лидеры США и России условились ещё раз провести беседу в видеоформате. На сегодняшний день вариант очной встречи не рассматривается, отметил пресс-секретарь президента РФ.

Переговоры Байдена и Путина состоялись 7 декабря и продлились два часа. Встреча проходила в закрытом режиме. По данным Белого дома, Байден выразил беспокойство по поводу обострения ситуации на Украине. Он дал понять, что США и Евросоюз ответят коллективными санкциями в случае военной эскалации со стороны РФ. Путин обратил внимание на невыполнение Киевом Минских соглашений и обозначил "красные линии": Североатлантический альянс не должен продвигаться к границам РФ и размещать на Украине наступательное вооружение.

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