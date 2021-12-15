Военный аналитик: Путин одним действием заставил Байдена пойти на переговоры

Военный аналитик Михаил Самус заявил, что американский президент Джо Байден согласился на переговоры с главой РФ Владимиром Путиным, так как последний начал передвигать войска, сообщает словацкий портал Aktuality.

По словам специалиста, перемещение военной техники РФ по территории страны вызвало панику на Западе. Именно поэтому, подчеркнул эксперт, лидер США решился на разговор с президентом России.

"Путин начал передвижения войск. Информационное пространство наводнили сообщения о том, что он готовит нападение. Это принесло плоды", — сказал Самус.

Он также добавил, что прошедшие переговоры — "ощутимый результат" для руководителя РФ. Аналитик убеждён: теперь Штаты точно не станут препятствовать вводу в эксплуатацию "Северного потока-2".

Запад регулярно обвиняет РФ в "готовящемся нападении" на украинские земли. В Кремле уже неоднократно комментировали такие заявления. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнял, что Россия передвигает войска исключительно в рамках собственной территории и никому не угрожает.

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