Лукашенко о подготовке к войне: моя задача — уберечь государство и народ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко всерьёз взволнован из-за угрозы начала войны. На встрече в Витебске он предупредил местные власти, что необходимо начать подготовку и проанализировать объекты, которые, возможно, придётся защищать.

"Мимо нас ни одна война не проходила в прошлом, не пройдёт и сейчас. Не дай бог она будет развязана. Поэтому моя задача — уберечь государство и народ от войны. Поэтому я от вас требую монолита и сплочённости. Нужно действовать, не рассчитывая ни на кого. Если помогут, это будет в плюс. Но надо рассчитывать только на себя", — передаёт пресс-служба слова белорусского лидера.

Нужно, чтобы Белоруссия заранее была готова к самому плохому развитию событий, добавил Лукашенко. В ходе совещания он коснулся вопросов территориальной обороны. Глава государства поручил представителям власти Витебской области обратить на это особое внимание.

"Посмотрите те объекты, которые вам придётся защищать в случае чего на местах. Во всём разберитесь", — резюмировал он.

Ранее Лукашенко заявил, что он готов перекрыть транзит газа, если Белоруссию загонят в безвыходное положение. Он объяснил, что жёсткие санкции, которые вводят на Западе против белорусской стороны, просто не оставляют другого выхода.

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