Лукашенко угрожает прибегнуть к жёстким мерам и перекрыть транзит газа

Загнав Белоруссию в безвыходное положение, Европа вынудит белорусского лидера Александра Лукашенко прибегнуть к жёстким мерам, а именно — перекрыть транзит газа. Об этом он вновь сообщил во время своего интервью, добавив, что у Белоруссии просто не окажется выбора.

"Если санкции, которые они вводят или введут в будущем, поставят нас в чрезвычайное положение, и у нас не будет никакого выхода ответить другими мерами на их санкции, мы воспользуемся и этой жёсткой мерой", — передаёт БЕЛТА слова Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии уже предупреждал: если Польша примет решение закрыть границу, белорусская сторона прекратит транзит топлива, не обращая внимания на существующие контракты.

Отношения Евросоюза и Белоруссии обострились ещё больше на фоне миграционного кризиса, развернувшегося на польско-белорусской границе. Беспорядки не прекращаются: мигранты проявляют агрессию и пытаются силой прорваться на территорию Польши.

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