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American Spectator: в США демократы в спешке сливают Харрис

Мир

Уход сотрудников из кабинета вице-президента США Камалы Харрис стал напоминать поток, который усиливается. Почему?

American Spectator: в США демократы в спешке сливают Харрис

Об этом в статье для American Spectator рассуждает политический обозреватель Пэт Нолан.

По его мнению, ситуация объясняется тем, что вице-президент была назначена "слабым звеном" с самого начала работы администрации Байдена:

"Ей был поручен целый ряд спорных и практически невыполнимых задач: пресечение потока мигрантов через южную границу и принятие законодательства о федерализации выборов, чтобы отменить законы штата, которые затрудняют мошенничество с избирателями. Совсем недавно Харрис был направлен в Париж для выполнения неблагодарной задачи-попытаться наладить отношения с Францией после того, как президент Эммануэль Макрон оскорбился за свой контракт на строительство подводных лодок для Австралии", — пишет аналитик.

Зачем, если сами же её назначили?

Нолан считает, что демократы очень сильно не хотят увидеть Камалу Харрис в кресле президента США, если вдруг что-то случится со стареющим и стремительно теряющим поддержку электората Байденом:

"У демократов изжога из-за двух проблем:

Во-первых, они видят очевидный упадок президента, как физический, так и умственный. Они понимают, что он не сможет собирать сторонников в преддверие выборов 22-го года.

Их вторая проблема заключается в том, что они знают: Харрис непопулярна среди широких слоев электората. И рассчитывать на неё в новой предвыборной гонке не стоит".

Но до выборов ещё есть время, а с "возрастным" президентом всё ещё сложнее:

"… демократы в ужасе от того, что Байден может стать недееспособным или, возможно, умереть на своем посту. Камала немедленно станет президентом и — автоматически — главным кандидатом в 2024 году. Руководство демпартии убеждено, что она не смогла бы выиграть президентство, и пришло к выводу, что они должны сделать что-то кардинальное, чтобы изменить политический ландшафт до начала кампаний следующего года".

Поэтому, уверен автор статьи, демократы запустили акцию под условным названием "При 28% попрощайтесь с тем, что Камала Харрис является планом Б для стареющего Байдена”. И теперь на неё усиленно давят, вынуждая уйти в отставку.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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