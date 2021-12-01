СМИ: Белый дом стирает Камалу Харрис. Зачем?

Пресс-служба Белого дома аккуратно и ненавязчиво удалила вице-президента Камалу Харрис из видеозаписи пресс-конференции, которую президент Джо Байден провел в понедельник. Встреча с журналистами была посвящена обсуждению коронавирусного штамма omicron.

Перед началом мероприятия президент Джо Байден вышел к трибуне. Справа от него встала Камала Харрис, слева — Энтони Фаучи.

Примерно через девять секунд после начала брифинга камера "наехала" на президента и медсоветника, исключив из кадра вице-президента почти на всю 15-минутную конференцию. Только через 11 минут был взят общий план. Камала Харрис стояла на своём месте.

Больше её не показывали.

"Обычно сплетни о "дворцовых интригах" хорошо иллюстрируются именно визуальными образами. И инцидент на пресс-конференции, который произошёл на фоне сообщений о том, что демократы хотят оградить Байдена от потенциальной заявки на переизбрание, заставляет в них поверить@, — пишет издание The Western Yournal.

Пользователи Twitter мгновенно отреагировали на предположение журналистов.

Один из них задался вопросом:

"Почему вице-президента нет на фотографии?"

Нашлись и такие, кто увидел в видеотрансляции демонстрацию "превосходства белых", потому что оператор "буквально вырезал цветную женщину из изображения".

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Напомним, в США с подачи CNN активно обсуждаются "непростые отношения" между командами Джо Байдена и его вице-президента:

В Белом доме зреет конфликт интересов: Байден против Харрис