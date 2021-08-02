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Американцы считают Камалу Харрис "худшим вице-президентом" за последние полвека

Мир

Камала Харрис стала самым непопулярным вице-президентом за шесть месяцев пребывания в администрации с 1970-х годов. Таковы выводы социологов, проводивших опрос общественного мнения.

 

Два недавних опроса, проведенных Economist/YouGov и RealClearPolitics, результаты которых опубликовала the Telegraph, показывают рейтинги одобрения в 36% и 46% в то время, как недовольны деятельностью Харрис 47% и 48% американцев.

В еще одном опросе, проведенном среди пользователей Twitter,

  • свыше 50% (примерно 40 тысяч избирателей) отметили, что Харрис "плохо работет”,
  • Около 20% — что она "делает работу хорошо",
  • 27% затруднились дать оценку деятельности второго человека в США.

Харрис сделала несколько заметных ошибок на посту вице-президента. Ее сильно критиковали за то, что она постоянно "избегала южной границы", когда перед ней стояла задача "содержания мигрантов". Когда ее спросили, почему она не приехала туда, хотя Байден назвал ее "лидером по кризису", Харрис ответила, что она "и Европу еще не посетила".

Многие удивлены

 

"Так странно, что сделать ее пограничным царем не получилось", — удивился редактор Texas Monthly Кристофер Хукс.

Положение будут спасать

По мнению американских политологов, у Камалы Харрис "есть возможность реабилитироваться": в сентябре ей предстоит поездка во Вьетнам, после которой она станет первым вице-президентом США, посетившим эту "сложную" страну.

Об этом тоже пишет the Telegraph:

 

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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