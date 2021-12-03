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Рейтинг одобрения Байдена падает ещё больше

Мир

Президент США Джо Байден продолжает терять доверие избирателей — в Штатах всё больше людей недовольны его работой. Об этом свидетельствует новый опрос общественного мнения, проведённый Трафальгарской группой в последнюю неделю ноября.

Рейтинг одобрения Байдена падает ещё больше

Согласно опубликованному отчёту:

  • 36,3% американцев "в целом" одобряют работу Байдена,
  • 59,1% — не одобряют.

В начале октября "довольные" американцы составляли 39,6%. И уже тогда в стране говорили, что рейтинг президента "пробил дно". И вот сейчас "снизу постучали".

  • Только 18,1% американцев "решительно одобряют” то, как Байден справляется со своей работой, по сравнению с 23,5% в октябре.

Напомним, в течение первых месяцев президентства рейтинг Байдена был около 60%. А потом — хаотичный вывод войск США из Афганистана, резкий рост инфляции до 30-летнего максимума и растущая обеспокоенность общества по поводу кризиса нелегальной иммиграции.

И вот Байден стал "самым разочаровывающим президентом — испытывающим наибольшее снижение рейтингов одобрения — с тех пор, как Гарри Трумэн сменил своего умершего предшественника Франклина Рузвельта в 1945 году".

В результате 46-ой президент США оказался в очень непростой ситуации, что почти привело к расколу внутри самого Белого дома. И теперь его администрация вынуждена предпринимать меры (иногда не очень красивые), чтобы снизить и без того низкий рейтинг вице-президента Камалы Харрис,

К слову, согласно результатам ещё одного опроса, американские избиратели, несмотря на низкий рейтинг госпожи Харрис, всё же видят её претендентом на пост президента:

Кто будет рулить Штатами после Байдена — неожиданный выбор демократов

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На кого похож Байден?
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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