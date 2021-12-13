Аналитик MSNBC Джон Хайлеманн шокировал американцев, заявив в воскресном шоу, что "от 20 до 30 миллионов человек готовы взяться за оружие”, чтобы отстранить президента Джо Байдена от должности.
"Есть исследование, которое показывает, что примерно 8%, а может быть, и до 12%, говорят, что Джо Байден нелегитимен и что насилие является подходящим инструментом для его устранения и возвращения Дональда Трампа. Это составляет от 20 до 30 миллионов человек”, — сказал Хайлеманн, утверждая, что люди готовы "взяться за оружие”. — Они сторонники Трампа и представляют собой массовое движение в пользу политического насилия”.
К слову, напомним, это не первое предсказание на тему близкой гражданской войны в США:
Американский миллиардер: США стоят на пороге гражданской войны
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