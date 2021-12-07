Американский миллиардер: США стоят на пороге гражданской войны

Американский миллиардер Рэй Далио утверждает, что США рискуют скатиться в гражданскую войну в течение следующего десятилетия, так как сейчас страна "исключительно сильно поляризована".

В своей статье "Меняющийся мировой порядок", изданной на немецком языке, он анализирует исторические закономерности за последние 500 лет и пытается на их основе спрогнозировать будущее.

Как рассказывает RT, основатель крупнейшей в мире компании хедж-фондов пришёл к выводу, что вероятность гражданской войны в США составляет 30%. Причина такого "неоптимистичного" прогноза — игнорирование властями США правил государственного управления.

Ссылаясь на цикл внутреннего порядка и беспорядка, который всегда заканчивается гражданской войной, Далио утверждает, что США в настоящее время находятся на пятом из шести этапов:

плохие финансовые условия и интенсивные конфликты.

"Например, когда происходят выборы, а проигравшие уважают решения, ясно, что порядок соблюдается. Однако, когда за власть борются и каждый участник рвёт её на себя, это явный признак значительного риска революционных перемен со всеми связанными с ними беспорядками".

Он отметил, что люди, в том числе высокопоставленные официальные лица США, открыто сомневались в обоснованности недавних президентских выборов в США и выразили готовность бороться за свои убеждения.

В качестве подтверждения Далио приводит данные ряда исследований, показывающих растущий эмоциональный разрыв между сторонниками двух политических партий страны:

15% республиканцев и 20% демократов считают, что стране было бы лучше, если бы большинство противостоящей политической партии "просто умерло".

К слову, Рэй Далио не одинок в своих выводах:

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