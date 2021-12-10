Посольство США: корабль "Донбасс" имеет право плавать вблизи Керченского пролива

В посольстве США заявили, что корабль "Донбасс" имеет полное право плавать в водах Украины, сообщает пресс-служба ведомства в Twitter.

Также в посольстве подчеркнули, что обвинения со стороны России в провокации связаны исключительно с желанием отвлечь внимания от собственной агрессии.

"Новые незаконные ограничения в Керченском проливе и Азовском море — очередной акт агрессии против Украины", — написала пресс-служба посольства.

Ранее корабль "Донбасс" ВМС Украины, приблизившийся к Керченскому проливу на расстояние 18 морских миль, лег на обратный курс. На запросы судно по-прежнему не реагирует. В ЦОС ФСБ отметили, что действия руководства украинского корабля расцениваются как провокация. Подобные инциденты, по мнению ведомства, несут угрозу безопасности мореплавания.

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