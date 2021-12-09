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Корабль "Донбасс" уплывает из Керченского пролива

Политика

Экипаж украинского судна не рискнул провоцировать российских военных и изменил курс.

По информации РИА Новости. корабль "Донбасс" ВМС Украины, приблизившийся к Керченскому проливу на расстояние 18 морских миль, лег на обратный курс. На запросы корабль по-прежнему не реагирует.

В ЦОС ФСБ отмечают, что действия руководства украинского корабля расцениваются как провокация. Подобные инциденты, по мнению ведомства, несут угрозу безопасности мореплавания.

На Украине уверены, что корабль не вторгался в акваторию соседнего государства.

Судно ВМС Украины сейчас возвращается на базу, оно не входило в "чувствительные зоны" и выполняло задачи в своих территориальных водах, сообщает штаб операции в Донбассе.

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Провокация ВМС Украины в Керченском проливе. Как это было
Автор: Елена Былкина, Куратор: Олег Артюков
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