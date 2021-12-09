Украинский корабль незаконно вторгся в территориальные воды РФ

Украинское судно управления "Донбасс" направляется к Керченскому проливу, не подчиняясь требованиям изменить курс.

РИА "Новости" со ссылкой на ФСБ РФ сообщают о провокации со стороны представителей Украинского флота.

"Девятого декабря текущего года в 09.12 корабль управления "Донбасс" ВМС Украины снялся с рейда порта Мариуполь и выдвинулся в направлении Керченского пролива. Заявок в соответствии с обязательными постановлениями в морском порту Керчь, утвержденными приказом министерства транспорта РФ от 21 октября 2015 г. № 313, на прохождение Керчь-Еникальским каналом украинской стороной подано не было", — гласит информация ФСБ.

По информации ведомства, днём судно получило предупреждение о необходимости получения разрешения для прохождения Керченским проливом. На украинском корабле пояснили, что путь судна не лежит через пролив.

Сейчас судно находится в 18 морских милях от пролива. Приказания удалиться из территориальных вод РФ на корабле игнорируют.

В ведомстве считают, что инцидент нарушает правила безопасности мореплавания в регионе.

Украинские корабли уже позволяли себе подобные провокации на данной акватории. В 2018 году три украинских военно-морских корабля вторглись в территориальные воды России в Керченском проливе. Тогда экипажи суден были задержаны российскими военными.

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