Меркель в первый день пенсии уже с утра поехала в свой новый офис

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель в первый день пенсии уже в 8.20 вышла из дома в Берлине и отправилась в свой новый офис. Ранее она говорила, что будет на пенсии высыпаться.

Как пишет таблоид Bild, позже она пошла за покупками в супермаркет. За ней проследили журналисты. Они отметили, что экс-канцлер была с охранником, но тележку с покупками везла сама.

Ранее Меркель говорила, что после ухода со своего поста намерена "выспаться".

Сообщалось, что у Меркель после ухода с должности будет офис на улице Унтер ден Линден. Там ранее также располагался офис Гельмута Коля, после того как он покинул пост канцлера.

Новым канцлером Германии в среду избрали социал-демократа Олафа Шольца. Меркель занимала пост канцлера ФРГ с 2005 года.

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