В Госдуме оценили последствия назначения нового канцлера ФРГ

Первый заместитель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин оценил для Pravda.Ru, как избрание Олафа Шольца новым канцлером Германии повлияет на отношения между ФРГ и Россией.

"Изменится что-то или нет — на самом деле, будет предметом очень серьезного анализа ближайших заявлений и действий нового немецкого правительства. Не исключено, что целый ряд вопросов придется заново обсуждать. Между Россией и Германией есть темы, которые важны как для них самих, так и для других стран, которые пытаются вмешаться в российско-германские отношения", — заявил Затулин.

Назначение главой МИД Германии Анналены Бербок, которая является противницей "Северного потока-2", может создать проблемы для российского газопровода, считает депутат.

"Хрестоматийный пример — это "Северный поток-2". Включение в состав правительства представителей партии "Зеленые", назначение в перспективе министром иностранных дел Анналены Бербок, одной из лидеров партии "Зеленые" в Германии, создает, безусловно, интригу в вопросе о том, будет ли Германия как прежде при Меркель отстаивать необходимость газопровода СП-2 для интересов Германии", — отметил собеседник издания.

По словам Затулина, Бербок критиковала Россию и поддерживала Украину.

"Госпожа Бербок неоднократно выступала с самыми резкими заявлениями в адрес России, ездила на Украину и там пиарилась по поводу российско-украинского конфликта, естественно, в его украинской версии", — сказал парламентарий.

Он добавил, что политика "Зелёных" направлена на дискредитацию любых проектов развития нефтегазовой энергетики, однако Германия пока не может отказаться даже от угля.

"Зеленые" развивают тему зеленой экономики, которая в сегодняшних условиях означает попытку дискредитировать любые перспективные планы развития нефтегазовой энергетики. Сегодняшние реалии Германии состоят в обратном: Германия сегодня расширила применение угля, от которого она публично и торжественно отказывалась, поскольку реалии климата, зимы, потребности промышленности требуют такого расширения", — подчеркнул Затулин.

Ранее депутаты бундестага на тайном голосовании избрали главу социал-демократической партии Германии Олафа Шольца новым канцлером Германии.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.