Американцы выступили против вступления Украины в НАТО

Читатели американского издания The New York Times выступили против вступления Украины в Североатлантический альянс.

Один из читателей написал, что НАТО постоянно ищет себе врага и может найти его в лице России, но "на Украине нет ничего, что стоило бы нашей крови и ресурсов".

Пользователь с ником Neildsmith задался вопросом, почему США тратят столько времени и энергии на Украину, которая на самом деле неинтересна американцам.

Комментаторы сошлись во мнении, что НАТО является пережитком холодной войны, и альянсу нужно оставить в покое Украину.

Другой читатель The New York Times написал, что вступление Украины в НАТО приведёт к войне между США и Россией, однако вряд ли американцы готовы воевать за Киев.

Richard Ralph отметил, что треть населения Украины "культурно и лингвистически принадлежит к русским" и в случаев вооружённого конфликта украинцы встанут на сторону РФ.

По словам ещё одного комментатора, США поддержали госпереворот в Киеве, чтобы "унизить Путина" перед Олимпийскими играми.

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