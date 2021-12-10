EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Песков объяснил жёсткую реакцию Путина на высказывания Сокурова
В НАТО подтвердили, что готовы к диалогу с Россией
Сябитова о своей первой брачной ночи: "Конструкция быстро разваливалась"
Захарова о решении экстрадировать Ассанжа в США: "Людоедское мировоззрение"
Жена Григория Лепса требует развода спустя 20 лет брака
Песков заявил об опасности провокаций, подобных ситуации с кораблём "Донбасс"
Столтенберг назвал страны, от которых зависит членство Украины в НАТО
Суд в Лондоне разрешил экстрадицию создателя WikiLeaks Ассанжа в США
Родные Абдулова мечтают найти внебрачного сына актёра

Американцы выступили против вступления Украины в НАТО

Мир

Читатели американского издания The New York Times выступили против вступления Украины в Североатлантический альянс.

Американцы выступили против вступления Украины в НАТО

Один из читателей написал, что НАТО постоянно ищет себе врага и может найти его в лице России, но "на Украине нет ничего, что стоило бы нашей крови и ресурсов".

Пользователь с ником Neildsmith задался вопросом, почему США тратят столько времени и энергии на Украину, которая на самом деле неинтересна американцам.

Комментаторы сошлись во мнении, что НАТО является пережитком холодной войны, и альянсу нужно оставить в покое Украину.

Другой читатель The New York Times написал, что вступление Украины в НАТО приведёт к войне между США и Россией, однако вряд ли американцы готовы воевать за Киев.

Richard Ralph отметил, что треть населения Украины "культурно и лингвистически принадлежит к русским" и в случаев вооружённого конфликта украинцы встанут на сторону РФ.

По словам ещё одного комментатора, США поддержали госпереворот в Киеве, чтобы "унизить Путина" перед Олимпийскими играми.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Чем ответит Россия на членство Украины в НАТО
Автор: Игорь Рябов, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
Последние материалы
Сябитова о своей первой брачной ночи: "Конструкция быстро разваливалась"
Эксперт: единственный выход — забрать ДНР и ЛНР в состав России
Американцы выступили против вступления Украины в НАТО
Захарова о решении экстрадировать Ассанжа в США: "Людоедское мировоззрение"
Жена Григория Лепса требует развода спустя 20 лет брака
Песков заявил об опасности провокаций, подобных ситуации с кораблём "Донбасс"
Профессор Воробьёв: эффективность прививки от гриппа никем не доказана
Столтенберг назвал страны, от которых зависит членство Украины в НАТО
Суд в Лондоне разрешил экстрадицию создателя WikiLeaks Ассанжа в США
Родные Абдулова мечтают найти внебрачного сына актёра
Популярное
Мир. Новости мира
Билл Гейтс предсказал дату окончания пандемии

Острая фаза коронавирусной пандемии закончится в 2022 году. Так считает американский миллиардер, финансирующий разработку вакцин, Билл Гейтс.

Билл Гейтс предсказал дату окончания пандемии
Юрист Капустин рассказал, как проверить данные диспетчера Галегова
Происшествия
Юрист Капустин рассказал, как проверить данные диспетчера Галегова
Мир. Новости мира
Экс-депутат Госдумы: Путин готовит сюрприз Западу
Политика. Новости и аналитика
Путин подискутировал с режиссёром Сокуровым об устройстве России
Ирина Шлионская Тотальная цифровизация может привести к деменции Ирина Шлионская Дмитрий Соколов Какие по счёту куранты находятся на Спасской башне Московского Кремля? Дмитрий Соколов Любовь Степушова Поклонская может быть похищена в Кабо-Верде. Вопрос в решимости Киева Любовь Степушова
Шоу-бизнес
У Александра Градского нашли недвижимость в Израиле и на Майорке
Политика. Новости и аналитика
"Наглая вылазка": в Крыму отреагировали на ЧП с кораблём Украины в Азовском море
Корабль "Донбасс" уходит из Керченского пролива
Политика. Новости и аналитика
Корабль "Донбасс" уходит из Керченского пролива
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников