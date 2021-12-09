Саакашвили рассказал о своих освободителях из тюрьмы

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили положительно оценил своё возвращение. Также политик перечислил результаты этого рискованного решения.

По словам бывшего грузинского лидера, результаты превзошли его ожидания. Среди достижений Саакашвили отметил:

сплочение оппозиционных политиков и активистов;

осознание граждан "украденных выборов";

появление новых лиц в рядах политиков.

Протестные настроения по-прежнему наблюдаются в обществе, подчеркнул экс-президент Грузии. Он отметил, что оппозиция движется к победе.

"В мою поддержку на улицы вышло больше людей, чем когда-либо со времён борьбы за независимость. Народ меня освободит — вместе с нажимом со стороны Украины и международным сообществом", — сказал Саакашвили в интервью изданию "Новое время".

Ранее прокурор Леван Вепхвадзе рассказал о сообщнике бывшего лидера Грузии. Ему помог попасть на территорию страны высокопоставленный работник силовых структур, который трудился в украинском правительстве, подчеркнул правоохранитель. Однако его имя он так и не назвал.

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