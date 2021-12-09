В Грузии рассказали, кто помогал Саакашвили выехать с Украины

Прокурор Леван Вепхвадзе сообщил, что экс-президент Михаил Саакашвили въехал на территорию Грузии с помощью высокопоставленного чиновника из силовых структур, который работал в правительстве Украины.

При этом в Тбилисском городском суде отказались называть имя политика, помогавшего бывшему президенту Грузии, передаёт РИА Новости.

"Детально установлено в том числе и те, кто помогал Саакашвили на территории Украины. Это бывший высокопоставленный чиновник из силовых структур от прежнего правительства. Он содействовал Саакашвили в вопросе незаконного пересечения границы", — подчеркнул Вепхвадзе.

Первого октября Саакашвили задержали в Грузии и поместили в тюрьму. Он был заочно осуждён по делам об убийстве банкира и избиении депутата. В общей сложности его приговорили к девяти годам лишения свободы.

Также Саакашвили является фигурантом ещё нескольких уголовных дел. Сейчас их рассматривают в судах.

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