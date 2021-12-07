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Впервые на Украине приказ об отстранении непривитого учителя был отменён судом

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Впервые на Украине решение об отстранении от работы непривитого педагога было отменено в судебном порядке. Учитель, которая не вакцинировалась от коронавируса, по приказу директора школы была отстранена от работы, а затем вновь на ней восстановлена 6 декабря по решению Роменского горрайонного суда Сумской области. Об этом пишет Strana.news.

В суде рассматривалось дело преподавателя Анны Полищук, в роли ответчика выступала школа, в которой она работает — Роменская специализированная общеобразовательная школа №2 им. Абрама Иоффе. Учитель английского языка обратилась в суд с требованием её отстранение от работы признать незаконным и восстановить её на рабочем месте, а также заплатить ей сумму, "набежавшую" за период её вынужденного отсутствия на работе.

По словам директора школы, она не имела права не подписать приказ об отстранении педагога от работы, потому что это являлось указом правительства.

По решению суда приказ директора школы об отстранении учителя от работы был отменён. Единственное, в чём было отказано истцу — в выплате денег за период её вынужденного прогула.

Решение суда можно обжаловать в течение 30 дней. Директор сообщила, что пока не знает, будет ли подавать апелляцию, потому что учителей в школе не хватает, но, с другой стороны, сотрудники по приказу правительства должны быть привиты.

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Отстранение от работы непривитых учителей и медиков
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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