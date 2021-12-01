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В Свердловской области тысячу учителей-антипрививочников отстранили от работы

Общество

В Свердловской области отстранили от работы 987 учителей, которые отказались делать прививку от коронавируса. 206 педагогов были переведены на "дистанционку". Об этом сообщило изданию E1.RU Минобразования региона.

В Свердловской области тысячу учителей-антипрививочников отстранили от работы

В Екатеринбурге от педагогической деятельности отстранили 32 педагогов за отказ вакцинироваться.

В региональном департаменте образования рассказали, что учебную нагрузку перераспределили между оставшимися педагогами, поэтому "занятия проводятся в полном объеме". Решение об отстранении сотрудников, которые отказываются делать прививку от коронавируса, принимает директор учебного заведения.

В Екатеринбурге непривитые учителя испытывают травлю со стороны своих коллег и родителей школьников.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что власти РФ исключают введение штрафов для граждан, которые отказываются участвовать в прививочной кампании. Однако пресс-секретарь президента напомнил, что на сегодняшний день вакцинация является самым надёжным способом защиты от тяжёлого течения COVID-19.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Наталия Красовская
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