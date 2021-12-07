Названо месторасположение потенциального "инкубатора" новых штаммов COVID-19

Африканские страны могут стать "идеальным инкубатором для новых штаммов коронавируса", потому что не имеют возможности быстро повысить уровень вакцинации без иностранной помощи.

К такому выводу пришли аналитики лондонского фонда Мо Ибрагима, опубликовавшего отчёт, в котором подробно описываются проблемы стран Африки в период пандемии COVID-19.

"Крайняя дискриминация в отношении вакцин оставляет 1,3 миллиарда человек, живущих в странах Африки, отстающих в глобальной гонке за защиту человечества от коронавируса. В то время как более богатые страны делают прививки своему населению, в Африке уровень вакцинации — менее 7%. Если помощь континенту в области вакцинации не будет значительно увеличена, это будет представлять потенциальную угрозу для остального мира с точки зрения новых вирусных мутаций", — говорится в документе.

По мнению специалистов фонда, "чёрный континент" может стать "идеальным инкубатором для вариантов”, откуда мутирующий вирус будет продолжать распространяться.

Мо Ибрагим, суданский миллиардер, который возглавляет основанную им некоммерческую организацию, ориентированную на Африку, привел в качестве примера вреда, который наносят миру низкие показатели вакцинации в Африке недавнее открытие вызывающего озабоченность варианта "омикрон".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.