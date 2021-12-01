Омикронный вариант коронавируса обнаружен уже в 20 странах

Омикронный вариант коронавируса был обнаружен уже в 20 странах. Всего в мире в общей сложности зарегистрировано 226 случаев заражения им.

Такие цифры привёл главный эпидемиолог США Энтони Фаучи, добавив, что "показатели быстро изменятся".

Штамм коронавируса, который впервые появился неделю назад в Южной Африке, имеет более 30 мутаций только в ключевой части вируса, которая позволяет ему связываться с клетками человека и заражать организм.

"Этот мутационный профиль сильно отличается от других вариантов. Он более трансмиссивен и лучше уклоняется от иммунитета", - добавил Фаучи.

Со своей стороны, Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний сообщил, что по состоянию на вечер 30 ноября в 11 странах Европейского Союза было зарегистрировано 44 случая заражения новым вариантом.

По данным властей, все известные случаи были бессимптомными или слегка симптоматическими, и в регионе не было зарегистрировано серьезных или смертельных случаев заболевания. Они отметили, что большинство из тех, кто заболел, ранее ездили в страны Африки.

Напомним, ранее Гинцбург предположил сценарии развития эпидситуации с поправкой на "омикрон"

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