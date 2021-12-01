Омикронный вариант коронавируса был обнаружен уже в 20 странах. Всего в мире в общей сложности зарегистрировано 226 случаев заражения им.
Такие цифры привёл главный эпидемиолог США Энтони Фаучи, добавив, что "показатели быстро изменятся".
Штамм коронавируса, который впервые появился неделю назад в Южной Африке, имеет более 30 мутаций только в ключевой части вируса, которая позволяет ему связываться с клетками человека и заражать организм.
"Этот мутационный профиль сильно отличается от других вариантов. Он более трансмиссивен и лучше уклоняется от иммунитета", - добавил Фаучи.
Со своей стороны, Европейский центр по профилактике и контролю заболеваний сообщил, что по состоянию на вечер 30 ноября в 11 странах Европейского Союза было зарегистрировано 44 случая заражения новым вариантом.
По данным властей, все известные случаи были бессимптомными или слегка симптоматическими, и в регионе не было зарегистрировано серьезных или смертельных случаев заболевания. Они отметили, что большинство из тех, кто заболел, ранее ездили в страны Африки.
Напомним, ранее Гинцбург предположил сценарии развития эпидситуации с поправкой на "омикрон"
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Китайские эксперты смогли выделить три основных свойства нового штамма "омикрон", которые делают его особенно опасным.