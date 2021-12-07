Джонсон пообещал помочь Украине в случае "российского вторжения"

После телефонных переговоров с рядом стран-участниц альянса НАТО британский премьер-министр Борис Джонсон заявил, что большая часть государств призывает Россию "снизить уровень напряжённости" и Великобритания будет поддерживать территориальную целостность Украины "всеми доступными способами".

Кроме того, Джонсон отметил, что для этого будут использованы и экономические инструменты.

"Премьер-министр сказал, что Великобритания продолжит использовать все экономические и дипломатические инструменты, которые есть в её распоряжении, чтобы предотвратить любую российскую агрессию в отношении Украины", - цитирует сообщение канцелярии Джонсона ТАСС.

Телефонные переговоры между странами альянса прошли в минувший понедельник. Так, ситуацию в Незалежной обсудили лидеры:

Соединённых Штатов,

Франции,

Германии,

Италии.

Как подчеркнули в канцелярии британского премьера, по результатам переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена 7 декабря, участники альянса вновь вернутся к теме.

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