О чём разговор?: Байден и Путин созвонятся по видео 7 декабря — Псаки

Белый дом подтвердил, что переговоры российского президента Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена состоятся в следующий вторник, 7 декабря. Встреча пройдёт по защищённым каналам видеосвязи, сообщила пресс-секретарь администрации Джен Псаки.

Как подчеркнула Псаки, лидеры стран обсудят стратегически важные темы.

"Лидеры обсудят целый ряд тем в отношениях США и России, в том числе стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы", — цитирует сообщение Белого дома ТАСС.

Кроме этого, в администрации уточнили, что разговор коснётся и Украины. Псаки отметила, что Байден "очень обеспокоен" происходящим в Незалежной.

"Президент Байден подчеркнёт обеспокоенность США военной активностью России на границе с Украиной и вновь подтвердит поддержку со стороны Соединённых Штатов суверенитета и территориальной целостности Украины", — пояснила пресс-секретарь.

Ранее Pravda.Ru писала о заявлении американского президента Джо Байдена. Так, лидер нации подчеркнул, что надеется "на долгий разговор с Путиным" и что он "не уважает ничьих красных линий".

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