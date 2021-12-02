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Президент Франции заявил, что Великобританией руководит клоун 

Политика

Глава Франции Эммануэль Макрон резко высказался в адрес премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, назвав британского политика клоуном, а всю совместную политическую деятельность с ним сравнил с цирком. Французский лидер заявил, что Борис Джонсон в процессе серьёзных переговоров кажется ему "неэлегантным".

Президент Франции заявил, что Великобританией руководит клоун 

"Всегда один и тот же цирк. Грустно видеть такую великую страну… под руководством клоуна", — заявил Эммануэль Макрон.

Слова французского президента прозвучали во время его визита в Хорватию. И Макрон, и Джонсон желают остановить процесс перевозок нелегальных мигрантов через пролив Ла-Манш. Как сообщает сатирический еженедельник Canard Enchaine, за несколько часов до встречи двух лидеров стало известно, что 27 мигрантов погибли в результате крушения лодки в проливе Па-де-Кале. При этом имеются данные, что полиция Франции позволила многим мигрантам без препятствий покинуть берег страны в попытке переплыть Ла-Манш по пути в Великобританию.

Французский лидер упрекнул премьер-министра Великобритании за попытки изобразить себя жертвой. Представители двух стран продолжают обвинять друг друга в сложившейся ситуации с мигрантами.

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Эммануэль Макрон: Мистер X французской политики
Автор: Степан Лиходзиевский, Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Олег Артюков
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