Белый дом объявил дипломатический бойкот пекинской Олимпиаде

"Администрация Байдена не направит официальную делегацию США на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Это стоит считать политическим бойкотом из-за продолжающегося геноцида и преступлений против человечности в Китае в Синьцзяне".

Заявление, сделанное пресс-секретарём Белого дома Джен Псаки, цитирует CNN.

Американским спортсменам по-прежнему будет разрешено участвовать в Олимпийских играх, но правительственных чиновников США на играх не будет. Та же политика применяется и к Паралимпийским играм, которые пройдут в Пекине.

Как отмечает издание, этот шаг знаменует эскалацию давления США на Китай в связи с обвинениями в принудительном труде и нарушениях прав человека в западном регионе страны Синьцзян, в частности в отношении уйгурского населения и других этнических и религиозных меньшинств.

По словам Псаки, спортсмены, которые составят сборную США, пользуются "полной поддержкой администрации", но она "администрация не будет способствовать фанфарам игр".

Спикер Белого дома пояснила, что власти США считают несправедливым полностью бойкотировать Олимпийские игры и тем самым наказывать американских спортсменов, которые тренировались в течение многих лет.

В последний раз США полностью бойкотировали Олимпийские игры в 1980 году.

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