CNN: США могут объявить о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине

США могут объявить о дипломатическом бойкоте Олимпиады в Пекине. Об этом сообщает телеканал CNN.

Поводом для этого стали массовые репрессии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. В Пекине эти обвинения опровергают.

Бойкот могут объявить уже на этой неделе. Если это произойдет, то на Олимпиаде в феврале 2022 года не будет официальных представителей США.

Впервые к бойкоту все страны призвала еще весной спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. По её мнению, лидеры должны отказаться от участия в соревнованиях. Такое решение позволит послать Китаю чёткий сигнал. Американские спортсмены при этом будут участвовать в Играх.

Национальный олимпийский комитет США выступает против бойкота.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.

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